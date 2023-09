Piccolo incidente di percorso in Curva Nord, a San Siro, in vista dell'attesissimo derby tra Milan e Inter. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, la coreografia organizzata all'interno del settore nerazzurro è andata in malora a causa di un incidente tecnico. Per questo motivo, nella giornata di lunedì, si è ricorsi ai ripari per realizzarne una nuova, su tre anelli.



ATMOSFERA BOLLENTE - Si preannuncia un derby di fuoco, anticipato da un sold out fulmineo, al Meazza. La tifoseria nerazzurra più calda ha lanciato un appello attraverso i propri canali ufficiali per il derby di casa: "Domani a San Siro chiediamo a tutti gli interisti di indossare la maglietta dell’unica e gloriosa squadra di Milano…Fc Internazionale. Portiamoli alla vittoria". L'evento, per il momento, ha registrato un incasso di 6,5 milioni di euro.