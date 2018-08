Stando al Mattino, pochi dubbi di formazione per Carlo Ancelotti, con il tecnico che, però, deve risolvere la grana portiere. Con Alex Meret ancora alle prese con il suo infortunio al terzo medio dell'ulna, la scelta ricadrà su uno tra Orestis Karnezis ed Ospina. Il primo ha giocato tutte le gare del pre campionato, mentre per il secondo l'ambientamento è stato veloce ed è già in buone condizioni. Per quanto riguarda il resto della formazione, si va verso una conferma dell'11 che ha battuto la Lazio.