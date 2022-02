Xavi Hernández, allenatore del Barcellona, è intervenuto in conferenza stampa prima del derby contro l'Espanyol: "Sarà un derby duro e intenso, hanno un grande allenatore, che lavora molto bene. Penso che sia una delle migliori squadre degli ultimi anni. Noi stiamo meglio, in un buon momento di forma e non vogliamo che la partita contro l'Atlético sia il fiore di una giornata".



OBIETTIVI - "Non escludiamo nulla. Il primo obiettivo è essere tra i primi quattro, ma non escludiamo nulla. Vedremo ciò che le prossime 2-3 partite diranno... Non si tratta di sentimenti, ma se i sentimenti sono buoni, di solito i risultati arrivano. L'obiettivo ora è rimanere in questi primi quattro posti".



INFORTUNATI - "Depay ha avuto una piccola ricaduta e speriamo per la prossima settimana. Eric Garcia? Se non succede nulla, sarà nella lista convocati domani".



DEMBELE - "Con Dembéle avevo già detto che avevo l'idea che sarebbe entrato contro l'Atlético de Madrid, ma ho dovuto fare un cambio forzato. Lui è uno della squadra e ci aiuterà di sicuro. È una questione chiusa. Deciderò io quando giocherà o meno".