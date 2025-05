Verso Inter-Barcellona: dopo Inzaghi, anche Flick pensa al maxi turn-over. Cubarsì, Pedri, Yamal, chi può riposare

in un match da dentro o fuori. E col peso degli infortuni più recenti che hanno colpito entrambe le squadre: Koundé da un lato, fuori almeno per tre settimane per la lesione muscolare accusata durante la gara di Montjuic, Lautaro Martinez sul fronte opposto e in attesa di conoscere l'entità dell'acciacco subito nel finale del primo tempo del primo atto della supersfida. Per scongiurare ulteriori rischi,Il tecnico tedesco ha ricevuto dallo staff medico, ai box per un problema fisico dallo scorso 12 aprile ma essenziale per riavere un giocatore in grado di contrastare più efficacemente lo spauracchio Dumfries di quanto non abbia fatto l'acerbo Gerard Martìn.si prenderà i prossimi giorni per decidere se rischiare sin dal primo minuto il classe 2003 o se riproporre, almeno in partenza, l'assetto visto dopo l'uscita di scena di Koundé, con Eric Garcia e Inigo Martinez come “finti” esterni, con Araujo e Cubarsì al centro.Quel che appare certo è che,per non incorrerei in ulteriori guai a pochi giorni dalla partita con l'Inter., che ha recuperato dalla rottura del tendine del ginocchio di ottobre e potrebbe sfruttare il finale di stagione per riprendere confidenza col campo. Stante la titolarità acquisita diche per Flick è il portiere che si è meritato di chiudere l'annata da numero uno. In difesa, Eric Garcia e Gerard Martin dovrebbero agire sulle fasce, conA centrocampo si rivedrà dal primo minuto, cone una presumibile staffetta tra– a meno che il tecnico tedesco non scelga Dani Olmo o Pablo Torre per non rischiare nessuno dei due centrocampisti previsti dal primo minuto a Milano – mentre davantiChance dunque per Pau Victor e Ansu Fati.Sul fronte dell'infermeria ed in particolare dei calciatori ancora sulla strada del recupero,, centrocampista classe 2003 che a novembre si era rotto il legamento del ginocchio.Il centravanti polacco si è fermato due settimane fa, in occasione della partita contro il Celta Vigo: ha saltato il successivo impegno di Liga contro il Maiorca, la finale di Coppa del Re e la prima semifinale di Champions League, non giocherà col Valladolid ed è ad alto rischio di forfait anche per martedì.Anche solo per averlo in panchina, in grado di subentrare per uno scampolo di gara, Flick è disposto a correre un minimo di rischio.