Questa sera a San Siro andrà in scena Inter-Juve, il derby d'Italia, valido per la 18esima giornata di Serie A. Ecco alcuni dati statistici.



L’Inter ha ottenuto cinque successi casalinghi consecutivi in Serie A e non arriva a sei da dicembre 2018 (sette in quel caso). La Juventus ha vinto le ultime tre gare fuori casa di Serie A, l’ultima volta che ha fatto meglio è stata nel marzo 2019 (quattro). In particolare, giocherà due partite esterne di fila al Meazza per la prima volta da aprile 1995 e potrebbe vincere due trasferte in un singolo girone d’andata sia contro Milan che contro Inter per la prima volta dal 1930/31.