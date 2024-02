Verso Inter-Juventus, il miglior Vlahovic in bianconero: più di lui solo CR7, la missione è il rinnovo

Fausto Vassoney

La Juventus corre spedita verso il testa a testa con l'Inter, che domenica darà risposte a tutti. Allenatori, tifosi e soprattutto classifica. La buona notizia per la Juve, che arriva a questa sfida carica di aspettative in ragione dell'ottima resa dell'ultimo periodo, è il rendimento di un Vlahovic ritrovato. Un attaccante che i bianconeri hanno saputo aspettare, proteggere e accompagnare e che ora è l'arma in più dell'attacco di Massimiliano Allegri. E lo dicono i numeri.



MEGLIO SOLO CR7 - Le cifre della rinascita di Dusan Vlahovic non mentono: in questo inizio di 2024 il serbo è una sentenza. Sono ben 6 le partite di campionato consecutive in cui il centravanti bianconero è riuscito a entrare nel tabellino con un gol o con un assist. Un traguardo che non raggiungeva dal periodo tra novembre e dicembre 2021, quando con la maglia della Fiorentina mise in fila 8 gol e 1 assist in 6 sfide. Ora, il bomber che abbiamo scoperto in maglia viola sembra riaffacciarsi su quei livelli di rendimento. Sono 7 i gol e 2 gli assist forniti a partire da Frosinone-Juve del 23 dicembre 2023 fino a Juve-Empoli del 27 gennaio 2024, uno score che mette i brividi anche ai big della storia della Juve. Non a caso l'unico ad aver segnato più gol di Vlahovic nel mese di gennaio (6 le sue reti) nella storia della Vecchia Signora è Cristiano Ronaldo. Correva l'anno 2020: in quel caso CR7 segnò 7 volte a gennaio, una sola in più di Vlahovic.



MISSIONE RINNOVO - Numeri da capogiro, che stridono con la narrativa che solo pochi mesi fa, durante il mercato estivo, vedeva il serbo al passo d'addio. E invece no, Vlahovic si è ripreso la Juve con prestazioni da vero bomber. Il risultato è una situazione che non può non spingere la Juve ad andare con decisione verso il prolungamento del suo contratto. In scadenza a giugno 2026, urge ridiscutere un accordo più lungo. I contatti per il rinnovo sono avviati da tempo, ma la strada per l'accordo è tutt'altro che semplice. A luglio 2024 per Vlahovic scatta un aumento automatico che porterà il suo ingaggio a 20-25 milioni a lordo, motivo per cui la Juve è interessata a ridiscutere l'accordo: con un prolungamento i costi di ammortamento si spalmerebbero su più anni, gravando meno a bilancio. Ma per il momento è il campo a parlare. Con l'Inter un nuovo esame, inutile dire che sarà lui l'uomo più attenzionato dalla difesa interista.