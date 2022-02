Inter-Milan, calcio d'inizio alle 18 a San Siro è il big match della 24esima giornata di Serie A, la 5a del girone di ritorno. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo lo 0-0 contro la Juventus, il Milan potrebbe restare a secco di gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal febbraio 2021 - non registra invece due pareggi di fila nella competizione dal dicembre 2020.