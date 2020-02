Alle 20.45 a San Siro andrà in scena Inter-Milan il derby di Milano. Ecco alcune statistiche e curiosità:



Sono tinti di nerazzurro gli ultimi tre derby della Madonnina in Serie A; l’Inter non infila sul pallottoliere quattro successi consecutivi contro il Milan nel massimo torneo dal lontano 1983 (cinque in quel caso).