Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'ultima vittoria dell'Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale all'aprile 2010, quando ha battuto il Barcellona 3-1 a San Siro sotto la guida di José Mourinho. Da allora, l'Inter non ha vinto nelle sette partite nella competizione contro squadre spagnole, perdendo in sei di queste (1N).