Questa sera a partire dalle 21 a San Siro andrà in scena il big match del girone D di Champions League fra Inter e Real Madrid. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Real Madrid ha vinto 12 delle ultime 13 partite contro avversarie italiane in Champions League (1P), e l'unica sconfitta in questa striscia è arrivata contro la Juventus nell'aprile 2018. I Blancos hanno vinto in ciascuno degli ultimi sei incontri con squadre italiane, con un punteggio complessivo di 14-3.