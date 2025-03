Verso Inter-Udinese, Runjaic: "Thauvin out, Solet acciaccato"

Getty Images

L'affronterà l'domenica alle 18 a San Siro per la 30esima giornata di Serie A e lo farà con alcune assenze pesanti. Non ci saranno, acciacchi perA due giorni dalla partita, il tecnico dei friulaniè intervenuto in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.- "C'è stata la pausa per le nazionali, una parte della squadra si è goduta questo periodo mentre un'altra era in nazionale. Il lavoro è stato un po' più tranquillo, ma abbiamo fatto molto anche se non erano tutti presenti. Giochiamo contro l'Inter prima in classifica, domani affronteremo la seduta con tutti i giocatori, Zemura è appena tornato. Sanchez si è infortunato, a parte lui sono tutti a disposizione. Ovviamente non sono contento che si sia infortunato, però ci sono anche altri giocatori che possono scendere in campo. Abbiamo una buona rosa per sfidare l'Inter. Thauvin ha bisogno di ancora un po' di tempo: durante la settimana ha provato a correre per unirsi progressivamente con la squadra. La situazione sembra buona, ma abbiamo deciso di trattare ancora il suo infortunio. Spero torni la prossima settimana".

- "Ci stiamo preparando e sappiamo come gioca l'Inter, quali siano i loro meccanismi. Giocano molto bene quando hanno il pallone, è una squadra con esperienza, sanno come vogliono giocare. Ci prepareremo, il Verona appartiene al passato. Non siamo stati abbastanza creativi nel possesso palla, non abbiamo conquistato molti corner, abbiamo analizzato la partita e sappiamo cosa dobbiamo migliorare. Sicuramente non sarà la stessa gara. Dobbiamo fare più possesso palla, ma quando lo abbiamo dobbiamo anche essere più pericolosi negli ultimi minuti. Contro il Verona non ci siamo presi dei rischi che dovevamo prenderci, non è stata però una brutta gara secondo me, ma potevamo fare meglio. L'Inter avrà più possesso palla, il nostro obiettivo è dargli filo da torcere senza commettere ingenuità. Abbiamo mostrato alla squadra i gol presi nelle ultime gare contro l'Inter, sono arrivati per ingenuità. Vogliamo arrivare alla gara contro l'Inter con entusiasmo ma anche con il giusto realismo. Vogliamo giocare come vogliamo, senza pressioni, con una buona prestazione a livello di squadra".

- "Nella settimana scorsa non si è allenato, ha avuto un piccolo acciacco, è rientrato in questi giorni e speriamo che possa giocare. Ha dato un contributo nel dare una certa solidità alla nostra difesa. Lui e Bijol sono due buoni giocatori. Oumar vuole giocare ad altissimi livelli, sta giocando bene e può anche migliorare: vogliamo che mantenga questo livello migliorando certi aspetti e non è troppo lontano dall'obiettivo di giocare in una grande. Adesso però bisogna pensare alla prossima partita e speriamo che non subisca altri infortuni".

- "Per ora non può reggere 90 minuti, ma sarà con noi. Stiamo lavorando affinché possa giocare titolare, ha fatto qualche spezzone, bisogna gestire bene i carichi. Abbiamo imparato da determinati errori commessi in passato, in base al lavoro svolto con lui lo impiegheremo piano piano sempre di più. La cosa importante non è il giocare, ma l'avere una buona forma, vedremo come evolverà la sua situazione fisica settimana dopo settimana. Dobbiamo essere attenti e prendere decisioni per gestire il suo fisico".- "Quello di difensore centrale è il ruolo che può ricoprire principalmente, però lo abbiamo schierato anche terzino in una difesa a quattro. Penso sia importante che possa maturare esperienza anche lì. Contro il Napoli ha fatto bene, contro il Verona non ha fatto un buon primo tempo: è giovane, parliamo molto con lui, sa che dev'essere costante nelle prestazioni. Ha giocato in Under 21 e ha raccolto quindi esperienza ulteriore in nazionale, sta maturando, dev'essere più costante, deve maturare sotto certi punti di vista. Può fare un tic in più".

- "Ci sono queste due assenze ma ho più soluzioni, ci sono delle idee, lasciatevi sorprendere da come giocheremo. Questa è la situazione, sappiamo quale sia, Thauvin è un giocatore da sostituire, abbiamo tante possibilità per farlo".- "Me lo chiedo anche io ogni giorno".- "Lavora bene, non ha giocato così tanto, ma ha fatto un buon spezzone contro il Verona. Ha fatto bene sia con Lucca che senza, deve sentirsi libero di muoversi sul campo. Deve dare tutto, pretendo da lui che aumenti la sua maturità sul campo, è attivo, motivato, forse a volte troppo emotivo, ma con i giovani è normale, questo è il suo carattere, mi interessa che dia tutto in allenamento, è in buona forma, dà sempre tutto, sicuramente gli farebbe bene se giocasse ancora di più. Vedremo, ci sono ancora 9 gare da giocare, come Kristensen deve crescere".

- "Sì c'è, l'acciacco lo ha avuto dopo il Verona, lo abbiamo preservato, da ieri si è allenato con il gruppo e quindi dovrebbe essere della gara visto che c'è ancora un allenamento".- "Si allena ogni giorno, non può ancora giocare ma il processo di recupero sembra buono. Lo utilizziamo durante gli allenamenti con Okoye per il gioco con i piedi: dovrà migliorare la sua condizione, speriamo possa tornare già entro l'annata".- "Vedremo se sarà convocato, si sta allenando con la squadra".