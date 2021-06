L'Italia di Roberto Mancini non vuole lasciare nulla al caso e prepara la sfida di questa sera contro l'Austria in ogni minimo di dettaglio. In vista di un possibile approdo ai calci di rigore per conquistare il pass per i quarti di finale, il nostro ct ha già selezionato i 5 calciatori che si dovrebbero presentare per primi nella sequenza dagli undici metri.



Nella lista dell'Italia c'è ovviamente lo specialista Jorginho e a seguire calciatori piuttosto abituati ad andare sul dischetto come Immobile e Berardi, oltre a due difensori "dai piedi buoni" come Acerbi e Bonucci.