Ci siamo. Questa sera a Wembley, alle 21 ora italiana, si giocherà la finale deglifra, ultimo atto di Euro 2020, posticipato di un anno a causa del Covid.ITALIA: 6.619INGHILTERRA: 58.000Capienza totale: 67.500Il dato si basa su informazioni censibili in base ai dati forniti dagli utenti all'atto della registrazione sul portale biglietteria Uefa."Dai record di Cristiano Ronaldo nella fase a gironi ai colpi di scena della fase a eliminazione diretta, Euro 2020 ha divertito e incantato tutti gli appassionati dall'inizio alla fine. Ora è arrivato il momento della verità per le due squadre che disputeranno questa attesissima sfida a Londra, nell'iconico stadio di Wembley. Mi unisco ai tifosi di tutto il mondo sperando di assistere a una partita che rimarrà negli annali". Così si è espresso il presidente della Uefa, lo sloveno Aleksander Ceferin, in una dichiarazione sul sito ufficiale Uefa.regna l'ottimismo sui quotidiani britannici in vista della finale di Euro 2020, questa sera a Wembley contro l'Italia. "Ad un match dalla gloria", titola l'Independent on Sunday, che celebra nelle pagine sportive "Una nuova Inghilterra", come spiega nel sottotitolo: "E' tempo di lasciare che riposino in pace i fantasmi del '66".Se il domenicale People apre con "Orgogliosi dell'Inghilterra", il Sun on Sunday si affida in prima pagina ad una citazione musicale (una celebre canzone dei Black Eyed Peas), tra augurio e speranza: "Tonight's gonna be a good night", "Stasera sarà una bella notte". "We Kane be Heroes" è l'altra citazione musicale (questa volta a David Bowie) a cui si affida il Sunday Mirror.Il bilancio in partite ufficiali dei precedenti fra Italia e Inghilterra parla di 5 vittorie per gli Azzurri, 2 pareggi e un solo successo per gli inglesi. L'ultimo preceente risale alla fase a gironi dei Mondiale 2014: 2-1 per l'Italia con la rete decisiva di Balotelli. L'ultimo precedente agli Europei invece è lo 0-0 del 2012, con l'Italia poi vincente ai rigori.Italia-Inghilterra (ore 21, Sky Sport 1 e Rai 1)Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, InsigneInghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; KaneMancini: "Sarà difficile, ma anche bellissimo giocare in uno stadio pieno. Dobbiamo rimanere tranquilli pensando al nostro gioco e a divertirci ancora. Sperando di sentire i nostri tifosi esultare alla fine".Southgate: "Siamo pronti, siamo tatticamente preparati. Sono abituati a giocare queste gare e siamo pronti per la partita. Vogliamo fare qualcosa di importante, qualcosa di unico. Questo è il nostro momento, quel che è successo in passato non è importante. Abbiamo rispetto per il passato ma ora conta il presente".