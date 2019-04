Si avvicina il momento di Juventus-Ajax, la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Da una parte, Massimiliano Allegri ha dei dubbi sulle condizioni di Douglas Costa, Chiellini ed Emre Can, dall'altra Erik ten Hag deve valutare quelle di Frenkie de Jong, alle prese con un problema al bicipite femorale.



I CONVOCATI - Il centrocampista olandese, promesso sposo del Barcellona, è stato convocato per la trasferta di Torino. Ecco l'elenco completo: Onana, Lamprou, Varela, Kristensen, Veltman, de Ligt, Sinkgraven, Mazraoui, Magallán, Blind, Tagliafico, van de Beek, Tadic, Labyad, Schöne, de Jong, Ziyech, de Wit, Neres, Huntelaar, Dolberg, Ekkelenkamp.​



'PUÒ GIOCARE' - Il suo agente, Ali Dursun, ha parlato delle condizioni del classe '97 al Telegraaf: "Frenkie sta bene. Andrà con la squadra in Italia e penso che possa giocare contro la Juve. Lo stesso Frenkie è positivo. La sostituzione di sabato è stata una precauzione, Frenkie sentiva un po' di fastidio, ma non c'è stato un momento in cui il dolore è stato davvero forte. Sembra che lo shock sia stato maggiore del danno".