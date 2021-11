A partire dalle 18 andrà in scena Juventus-Atalanta, match clou della 14esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Considerando le ultime nove giornate di campionato, la Juventus ha conquistato 19 punti in Serie A (6V, 1N, 2P), uno in più dell’Atalanta (18) e meno solo di Milan (22 punti) e Napoli (20 punti) in questo parziale.