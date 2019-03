Diego Godin si è fermato. Il capitano dell'Atletico Madrid, anche autore di un gol nel 2-0 dell'andata, rischia di dover saltare il ritorno degli ottavi di finale contro la Juve, in scena martedì 12 a Torino. Il timore di poterlo perdere è grande, ma indicazioni precise non arrivano da parte del Cholo Simeone, che oggi avrebbe comunque dovuto rinunciare al centrale uruguaiano, squalificato in campionato, e perciò non disponibile per il Leganes.