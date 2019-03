La Juve tenterà questa sera l'impresa contro l'Atletico Madrid nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League.



L’Atletico Madrid è imbattuto in Champions League contro squadre italiane sotto Diego Simeone (5V, 2N). In queste sfide, la squadra spagnola ha subito solo un gol, quello di Kakà nel successo per 4-1 contro il Milan nel marzo 2014.