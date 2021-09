All'Allianz Stadium di Torino andrà in scena questa sera il big match di Champions League fra Juventus e Chelsea, ecco alcune curiosità e statistiche.



Romelu Lukaku ha segnato al suo esordio in Champions League con il Chelsea, dopo averlo fatto anche con il Manchester United, diventando il secondo giocatore a segnare alla sua prima apparizione nella competizione con due club inglesi, dopo Mario Balotelli per Manchester City e Liverpool. Gli unici due giocatori a segnare nelle prime due partite di Champions League con la maglia del Chelsea sono stati Didier Drogba e Michy Batshuayi.