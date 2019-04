La Juve riparte, contro la Fiorentina, per lo scudetto. I bianconeri domani sfideranno la Viola e, in caso di pareggio o vittoria, potranno festeggiare l'ottavo titolo consecutivo.



LE PROBABILI FORMAZIONI



JUVE (4-3-3) - Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Cristiano Ronaldo.



FIORENTINA (4-3-3) - Lafont; Milenkovic, Ger. Pezzella, Ceccherini, Hancko; Benassi, Fernandes, Dabo; Chiesa, Simeone, Mirallas.