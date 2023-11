Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. C'è un record, riporta Opta, che Allegri può centrare con una vittoria su Inzaghi



La Juventus ha vinto ben cinque delle ultime otto gare di Serie A contro l’Inter (1N, 2P), tra cui le due più recenti senza subire gol; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno registrato almeno tre successi consecutivi tenendo la porta inviolata contro i nerazzurri in campionato è stata nel 1977, con Giovanni Trapattoni allenatore.