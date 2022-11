Questa sera a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il posticipo della 13esima giornata di Serie A, Juventus-Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità sul Derby d'Italia.



La Juventus potrebbe mancare l'appuntamento con il gol per due partite di fila di Serie A contro l'Inter per la prima volta dal 2010 (0-2 in aprile e 0-0 in ottobre) - si torna invece al 1962/63 per l'ultima volta in cui i bianconeri hanno perso senza segnare due gare consecutive contro i nerazzurri.