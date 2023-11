Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. La porta si stringe per Lautaro Martinez quando affronta i bianconeri, ma come riporta Opta per l'attaccante argentino questa gara può essere da record.



Tra le squadre affrontate più di cinque volte in Serie A, la Juventus è quella contro cui Lautaro Martínez ha la peggior media gol (appena una rete in 676 minuti contro i bianconeri). Con un gol, l’argentino può diventare il secondo giocatore negli ultimi 60 anni in grado di segnare almeno 13 reti nelle prime 13 gare giocate dall’Inter in una stagione di Serie A, dopo Mauro Icardi nel 2017/18.