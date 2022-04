DAZN ha deciso nelle scorse settimane di avvisare di aver disconnesso tutti i dispositivi collegati all’account degli utenti che avrebbero adottato comportamenti non in linea con Termini e Condizioni del servizio e invitare il cliente a reimpostare la password per accedere nuovamente al proprio account. E ora, in attesa del nuovo turno, ha replicato l'avviso: "Ciao XXX, ci teniamo a ricordarti che per accedere al tuo account devi reimpostare la tua password. Sono necessari pochi passaggi per effettuare questa operazione: visita questa pagina e clicca su “Reimposta la tua password”, subito sotto al pulsante giallo ACCEDI. Una volta aperta la pagina di Reset Password, ti basterà inserire l’indirizzo mail collegato al tuo account DAZN ed entro pochi minuti riceverai una mail automatica che ti consentirà di creare una nuova password".



E ancora: "Ti ricordiamo inoltre che dovrai effettuare nuovamente l’accesso con la nuova password sul dispositivo da cui intendi guardare i contenuti DAZN: ti consigliamo quindi di reimpostare la tua password con anticipo rispetto all’orario di inizio dell’evento che desideri guardare". Un avviso fondamentale in vista del derby d’Italia Juventus-Inter, disponibile in esclusiva su DAZN domenica 3 aprile, con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45.