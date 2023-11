Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. Sarà una sfida fra super difese anche in zona gol perché nessuno ha segnato più resti con elementi del reparto arretrato in Serie A. Epppure, riporta Opta, due club fanno meglio in Europa.



Inter e Juventus sono le due squadre che in questa Serie A hanno segnato più reti con i propri difensori: cinque a testa; nei cinque grandi campionati europei in corso hanno fatto meglio solo Bayer Leverkusen (13, con il solo Álex Grimaldo che ne conta sei) e Union Berlino (sei, quattro dei quali con Robin Gosens).