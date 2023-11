Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. Simone Inzaghi vincendo potrebbe eguagliare due stagioni da record per i nerazzurri fino a questo punto della stagione, ma in entrambe non arrivò lo scudetto.



L’Inter ha vinto 10 dei 12 match di questo campionato (1N, 1P), in tutta la sua storia in Serie A solo due volte è riuscita a trovare 11 successi nelle prime 13 partite di una singola stagione: nel 1950/51 e nel 2019/20, entrambi i tornei chiusi tuttavia in seconda posizione.