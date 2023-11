Finalmente ci siamo. Dopo 14 giorni di grande attesa è finalmente arrivato il giorno della super sfida.andrà in scena questa sera a partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino e metterà di fronte seconda contro prima in campionato in un autentico primo scontro scudetto. Massimiliano Allegri continua ad allontanare il pronostico di favorita, Inzaghi invece non si nasconde e dice che l'obiettivo scudetto c'è, sebbene ritenga i bianconeri altrettanto attrezzati.seguirà live l'avvicinamento alla gara con le ultime dalle rifiniture, curiosità, statistiche e il ruolo dei tifosi.A differenza di Cuadrado Alexis Sanchez è rimasto a Milano e non sarà a disposizione di Simone Inzaghi. Rientrato dalla sosta delle nazionali con un problema alla caviglia rimarrà a lavorare in vista della sfida di Champions col Benfica di mercoledì.Quanta autonomia ha Locatelli?. Ieri, grazie al tanto chiacchierato "busto protettivo" () il centrocampista si è allenato in gruppo. Si gioca il posto con Miretti e Cambiaso. Nel primo caso McKennie esterno a tutta fascia, nel secondo l'americano mezzala con l'italiano a tutta fascia.L'Inter recupera in extremis Juan Cuadrado. L'esterno colombiano nonché grande ex è appena partito da Milano alla volta di Torino. Ha recuperato, almeno per essere in panchina, dalla tendinopatia al tendine d'Achille.C'è una statistiche che guarda le ultime sfida giocate a Torino dalla Juventus contro la prima in classifica che premia Massimiliano Allegri. Nelle ultime 4 gare, 4 successi (JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.La gara sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sia su tv che su smartphone e tablet ().