Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. C'è un dato riportato da Opta, che rende questa gara già unica nella storia della Serie A.



Questa è la prima volta nella storia della Serie A in cui Inter e Juventus si affrontano con almeno 29 punti a testa prima della 14ª giornata di campionato; al massimo queste due formazioni si erano scontrate a questo punto della stagione con 24 o più punti ciascuna (27 per i nerazzurri e 24 per i bianconeri nel 2008/09 alla 13ª giornata, mentre ne avevano rispettivamente 24 e 28 all’11ª del 2012/13 – in entrambe le occasioni ha vinto la formazione meneghina).