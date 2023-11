Non è una sosta Nazionali noiosa: ci si avvicina ad Ucraina-Italia, la gara che può consegnare agli Azzurri la partecipazione a Euro2024, e già quello basta a tenere alta l'attenzione dell'appassionato di calcio. Ma quello che arriva dopo, ossia la 13esima giornata di Serie A con il big match tra la Juve e l'Inter, è talmente importante che l'attesa è spasmodica. Con i nerazzurri primi a +2 sui bianconeri, il risultato che verrà fuori dall'Allianz Stadium, se non sarà pareggio, imprimerà la prima direzione alla stagione. Sarà fuga Inzaghi o duello vero e proprio, con Allegri davanti di corto muso?



CONTI IN TASCA - Uno dei tanti confronti che vi proponiamo e che vi proporremo fra le due squadre è quello del costo storico della rosa sommato. Cos'è il costo storico? Semplicemente quanto è stato speso per il servizio di ogni giocatore, tutto compreso. La rosa attuale della Juventus, di cui fanno effettivamente parte anche Fagioli e Pogba nonostante le loro vicissitudini extra-campo, è costata 413,433 milioni di euro. Ricordiamo che nelle cifre sono compresi anche i bonus e gli oneri accessori, cioè le commissioni.



Nella gallery, il costo storico e la stagione di acquisto, giocatore per giocatore.