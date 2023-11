Il calcio dei club lascia spazio alle nazionali, ma la testa della Serie A è già proiettata verso la ripresa del campionato e al big match che attende i tifosi dopo la sosta. Juventus e Inter, la 13ª giornata di Serie A mette in mostra le prime due della classe (nerazzurri primi con un vantaggio di due punti sui bianconeri) in un derby d'Italia che ha già il sapore di scudetto.



CONTI IN TASCA - Uno dei tanti confronti che vi proponiamo fra le due squadre è quello del costo storico della rosa sommato. Cos'è il costo storico? Semplicemente quanto è stato speso per il servizio di ogni giocatore, tutto compreso. La rosa attuale dell'Inter è costata 272,1 milioni di euro (+46,5 di riscatti in ballo). Ricordiamo che nelle cifre sono compresi anche i bonus e gli oneri accessori, cioè le commissioni.



Nella gallery, il costo storico e la stagione di acquisto, giocatore per giocatore .