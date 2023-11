Juventus-Inter prenderà il via questa sera all'Allianz Stadium di Torino con fischio d'inizio a partire dalle 20.45. Sarà una sfida fra super difese, ma c'è una squadra in Europa che fa meglio: il Nizza di Farioli.



Solo il Nizza (quattro) ha subito meno gol di Inter (sei) e Juventus (sette) nei cinque grandi campionati europei in corso; nella scorsa stagione di Serie A dopo le prime 12 gare le reti incassate dai bianconeri erano esattamente le stesse (sette), mentre i nerazzurri ne contavano ben 11 in più (17).