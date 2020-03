Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato una serie di dati e statistiche che presentato la sfida contro l’Inter di stasera. Ecco le statistiche dei nerazzurri: “



L'INTER ALL'ALLIANZ STADIUM - Il 3-1 nel novembre 2012 rimane l'unico successo dell'Inter allo Stadium in Serie A: da allora quattro successi per la Juventus (2N), che ha tenuto la porta inviolata nelle quattro occasioni più recenti.



L'INTER VS CAPOLISTA - L'ultimo successo dell'Inter contro la prima in classifica in Serie A risale al settembre 2016 (2-1 contro la Juventus) - da allora i nerazzurri hanno registrato tre sconfitte e due pareggi.



NERAZZURRI IN TRASFERTA - L'Inter ha perso 1-2 l'ultima trasferta disputata in campionato, contro la Lazio: i nerazzurri non registrano due sconfitte esterne di fila in Serie A dalla fine della stagione 2016/17, sotto la guida di Stefano Pioli.