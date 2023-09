Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce rivelazione del campionato, parla a Radio Anch'Io Sport, su Radio Rai, alla vigilia del match fra i salentini e la Juventus, partita in programma domani sera all'Allianz Stadium: "Andrò a Torino, quando posso cerco sempre di stare vicino alla squadra. Il dato della classifica è una semplice curiosità, siamo solo all'inizio del campionato e per noi andare in uno stadio così prestigioso per metterci in mostra contro una squadra importante è un'opportunità che spero i ragazzi sappiano cogliere. Poi sulla carta la sfida è impari".



Sticchi Damiani aggiunge: "Il nostro territorio è stato depredato dei suoi talenti negli anni in cui il Lecce era in serie C. Io sono presidente dal 2017 ed eravamo in Lega Pro. Il club veniva da 6 anni consecutivi di Lega Pro, e mi spiace dirlo ma tanti giovani del nostro territorio sono stati presi e portati via. Succede, e non è bello nemmeno questo. Così come si parla degli stranieri, bisognerebbe anche parlare del fatto che ragazzini di 13-14 anni vengono convinti con le loro famiglie da vari club più blasonati ad andarsene già così giovani. Mancava un serbatoio a cui attingere sul territorio e per questo sopperiamo a questo gap andando su mercati stranieri che ci possiamo permettere. Adesso che il nostro fascino è cresciuto e magari in futuro avremo la forza di trattenere qui anche i talenti locali, che speriamo non ci vengano più portati via. Oltre ad andare a prendere giocatori all'estero che è una nostra caratteristica".