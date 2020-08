Come si legge oggi su Tuttosport l'allenatore del Lione Rudi Garcia ha una certezza attorno a cui costruire la squadra per affrontare la Juventus in Champions League venerdì sera: è il capitano Memphis Depay, rimasto out per un brutto infortunio fino a giugno ma ora pronto per contribuire alla causa lionese nel momento più importante di questa strana stagione. Nel 3-5-2 di Garcia, si legge sul quotidiano torinese, "Depay, elemento di spicco della rosa, accompagnerà il centravanti Dembelé, terzo miglior cannoniere della Ligue 1 quest'anno, ma ancora a secco in Champions".