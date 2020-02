Domani, alle 21, inizia la fase a eliminazione diretta, in Champions League, per la Juventus, impegnata al Groupama Stadium contro il Lione di Rudi Garcia. Alle 14.15 è previsto l'ultimo allenamento alla Continassa Training Center per Cristiano Ronaldo e compagni, con i primi 15 minuti aperti ai media, poi, terminata la seduta, la partenza per la cittadina francese, con la conferenza stampa di Maurizio Sarri in programma alle 19.30.



TRASFERTA IN EMERGENZA - Calciomercato.com vi racconterà la vigilia, passo dopo passo: non solo quello che succede a Torino, ma anche come verranno accolti in Francia i tifosi italiani (sono previsti circa 2mila bianconeri), la squadra italiana e i media italiani in seguito all'emergenza coronavirus che si sta registrando nel nostro Paese.







11.20 - Nessun controllo alla frontiera. All'inviato in Francia di calciomercato.com, partito in mattinata, non sono stati effettuati controlli nonostante in Italia ci sia emergenza per il coronavirus.