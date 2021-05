A partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Milan importantissimo per la corsa Champions. Ecco alcune curiosità.



La Juventus ha vinto tutte le ultime nove partite casalinghe contro il Milan in Serie A; solo contro il Foggia (11) i bianconeri hanno una striscia aperta di successi interni più lunga nel massimo campionato.