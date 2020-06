Si torna ufficialmente in campo e Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia è il primo match che andrà in scena. Ecco alcune curiosità statistiche.



La Juventus detiene già il record di partecipazioni alla finale in Coppa Italia (18); con il passaggio del turno, i bianconeri staccherebbero ulteriormente la Roma ferma a quota 16; il Milan è quarto con 12, alle spalle dell’Inter (13).