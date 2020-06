#JuveMilan: here's our 23-man squad list for the clash in Turin



Ecco i rossoneri convocati da Mister Pioli per il ritorno della Semifinale di #CoppaItalia @BioscalinITA #SempreMilan pic.twitter.com/MfVRhdApIt — AC Milan (@acmilan) June 11, 2020

Finalmente si torna in campo. 95 giorni dopo l'ultima volta il calcio giocato si rimette l'abito di lusso e a partire dalle 21 accenderà i propri riflettori all'Allianz Stadium di Torino per la primavi accompagnerà LIVE fino al fischio d'inizio con le ultime dalle due squadre e dallo stadio.vendo una striscia di vittorie consecutive superiore a ogni rivaleLe ultime di formazione. Arrivano conferme sulle formazioni che Sarri e Pioli schiereranno questa sera. Per i rossoneri 4-2-3-1 con Paquetà e Calhanoglu sugli esterni e Bonaventura alle spalle di Rebic. Per Sarri l'unico dubbio è la presenza da titolare dal 1' di Khedira in mezzo al campo, confermato il tridente Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.Sembra unaquella di questa sera all'Allianz Stadium. La vittoria contro la Juventus manca infatti da troppo tempo e i precedenti non sono favorevoliAssenti per squalifica e per infortunio in casa Milan Zlatan Ibrahimovic, Samu Castillejo e Theo Hernandez. Assenze importanti anche in casa Juventus che farà a meno per infortunio a Giorgio Chiellini, Aaron Ramsey e il grande ex Gonzalo Higuain.Questi, dunque, i probabili ventidue:Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Khedira; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo.Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Calhanoglu, Bonaventura, Paquetà; Rebic.