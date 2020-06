Si torna ufficialmente in campo e Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia è il primo match che andrà in scena. Ecco alcune curiosità statistiche.



Nelle otto occasioni in cui il Milan ha pareggiato la semifinale di andata in casa in Coppa Italia, cinque volte è stato eliminato e tre volte ha passato il turno, inclusa l’occasione più recente, contro la Lazio nel 2018. Il Milan ha vinto una semifinale di ritorno in trasferta soltanto nel 1990 (3-1 contro il Napoli); da allora, per i rossoneri quattro pareggi e sei sconfitte.