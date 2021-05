A partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Milan importantissimo per la corsa Champions. Ecco alcune curiosità.



Nove marcature multiple in campionato nel 2020/21 per Cristiano Ronaldo; l’attaccante della Juventus non fa meglio in una singola stagione dal 2014/15 (12) e l’unico a fare meglio di lui nei maggiori cinque campionati europei in questa stagione è Erling Haaland (10).