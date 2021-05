A partire dalle 20.45 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Milan importantissimo per la corsa Champions. Ecco alcune curiosità.



La partita è uno scontro diretto per la qualificazione alle coppe europee: non era mai successo, nell’era dei tre punti a vittoria, che ci fossero solamente due punti tra seconda e quinta in classifica dopo 34 giornate.