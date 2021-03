Per la partita di domani sera contro il Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, ritorna dagli ultimi acciacchi capitan Giorgio Chiellini. Questo pone a Pirlo il dubbio amletico se schierarlo o meno dal 1'. Il ballottaggio per giocare accanto a Bonucci (De Ligt non può ancora giocare per i postumi della botta rimediata contro il Verona) è con Merih Demiral. Per adesso è in vantaggio i turco.