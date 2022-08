A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Juventus ha vinto la prima partita casalinga in questo campionato, 3-0 contro il Sassuolo; i bianconeri non ottengono due successi nelle prime due gare interne stagionali dal 2019/20, contro Napoli e Verona.