A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Roma ha vinto due delle tre sfide di Serie A contro la Juventus giocate ad agosto (1P): 2-1 nel 2015 e 3-1 nel 2020; solo contro l’Udinese (tre) i giallorossi hanno ottenuto più successi in questo mese dell’anno nella storia della competizione.