A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Juventus ha vinto 10 delle 11 sfide interne contro la Roma disputate da quando è stato inaugurato l’Allianz Stadium (1P, 1-3 il 1° agosto 2020 con Sarri in panchina). Contro nessun’altra formazione ha ottenuto più punti casalinghi in Serie A nello stesso periodo (30, come contro Udinese e Fiorentina).