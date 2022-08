A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



José Mourinho ha perso le ultime due sfide contro la Juventus, entrambe nella scorsa Serie A: nella sua carriera da allenatore, solo una volta ha registrato più KO di fila contro una singola avversaria in campionato, quattro contro il Liverpool in Premier League.