A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Paulo Dybala è il giocatore che ha segnato più gol (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni – l’ex bianconero, con 82 gol segnati è il 10° miglior marcatore nella storia della Juventus in Serie A.