A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Nessuna squadra ha effettuato più conclusioni della Roma (47 come Fiorentina e Napoli) in queste prime due giornate e nessuna squadra ha centrato più volte lo specchio rispetto ai giallorossi finora (17 come l’Inter); la Juventus finora ha effettuato 24 tiri, di cui otto nello specchio.