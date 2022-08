A partire dalle 18.30 all'Allianz Stadium di Torino andrà in scena il big match Juventus-Roma valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/23. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La Juventus – due clean sheets nelle prime due giornate (con Perin e non Szczesny in porta) – non inizia un campionato di Serie A senza subire alcun gol nelle prime tre partite giocate dal 2014/15 (tre vittorie in quel caso).