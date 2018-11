Il sito ufficiale della Juventus si è soffermato sulla gara di domani che vedrà i bianconeri impegnati contro la Spal, con un focus sui numeri verso la partita: "Sono 34 i precedenti in Serie A tra Juventus e SPAL: il bilancio è nettamente favorevole ai bianconeri, che ne hanno vinte ben 21 e pareggiate 12.



IL TOTALE DELLE SFIDE CONTRO LA JUVE - La SPAL ha vinto solo il 2.9% delle sfide di Serie A contro la Juventus (una su 34), la percentuale più bassa tra le squadre affrontate almeno quattro volte nella competizione (alla pari con il Milan)



CENTROCAMPO A CINQUE - Questa è la disposizione tattica della squadra ferrarese nelle ultime uscite in campionato.



LA SPAL E I GOL - Nelle grafiche che seguono il raffronto dei dati fra i gol messi a segno e quelli subiti, da Juve e SPAL.



I NUMERI DI MISTER SEMPLICI - Massimiliano Allegri e Leonardo Semplici si sono incrociati in Serie A solamente nei due match dello scorso campionato, terminati 4-1 per i bianconeri e 0-0".