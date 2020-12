Dal sito ufficiale della Juventus:

“Juventus nuovamente al lavoro al Training Center dopo la sessione pomeridiana di ieri.



Secondo giorno di preparazione, dunque, in vista del primo match del 2021 che vedrà la squadra di Mister Andrea Pirlo affrontare all’Allianz Stadium l’Udinese.



Il match, valevole per la quindicesima giornata di Serie A, è in programma per domenica 3 gennaio alle ore 20.45.



L’obiettivo sarà iniziare l’anno con una vittoria e per arrivare pronti a questo primo appuntamento i bianconeri continuano a lavorare intensamente. Anche per la seduta odierna si è seguito un programma focalizzato totalmente sull’allenamento fisico individuale.



Domani la squadra si ritroverà al mattino e inizierà a lavorare in gruppo”.